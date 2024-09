Na esquina da Rua 7 com a Avenida São Paulo, em Campos Elíseos, Duque de Caxias, há uma grande árvore afundando a calçada e representando risco de queda. Além disso, na mesma Rua 7, há um buraco que já existe há meses e, embora recentemente tenha sido feito o recapeamento do asfalto ao redor, o reparo não foi eficaz. O buraco permanece aberto, apenas menor do que antes.