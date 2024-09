Na Estação Benjamin do Monte, administrada pela Supervia, os trens não estão realizando paradas somente na plataforma 1A. A situação está gerando transtorno, os passageiros ficam na Plataforma 2 aguardando por mais de 40 minutos para pegar um trem de volta e realizar a baldeação. Isso obriga todos a embarcarem apenas no sentido Santa Cruz, enquanto a demanda pela manhã é no sentido Centro.