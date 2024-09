Cidade do Samba registrou RECORDE DE PÚBLICO

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), na última semana, bateu o recorde de público da Cidade do Samba, quando oito mil pessoas estiveram na festa de apresentação dos enredos para o Carnaval 2025. Chamada de 'Noite dos Enredos', o evento mexeu com o público e com os dirigentes da Liesa.

O presidente Gabriel David revelou que os minidesfiles, que acontecem em dezembro, vão ter mais um dia de exibições. As datas ainda vão ser definidas, mas provavelmente devem acontecer na primeira quinzena de dezembro.

"Esperem três dias de minidesfiles. Sexta, sábado e domingo. Com entrada frança. O máximo que eu puder a minha gestão terá entrada franca na Cidade do Samba. Quero que o local pertença a todos. Todos eventos que as escolas quiserem fazer para elas a Cidade do Samba sempre será cedida de graça", disse Gabriel David.

O presidente da Liesa revelou ainda que para os desfiles do ano que vem, pela primeira vez, todas 12 escolas de samba do Grupo Especial vão poder testar o som e luz oficial da Marquês de Sapucaí durante os ensaios técnicos.