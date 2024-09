Presidente celebra números e exalta a força do Carnaval do Rio de Janeiro

Perguntado sobre o balanço da 'Noite dos Enredos', Gabriel David disse que o evento foi histórico e entrou para o calendário anual da Liga.

"Foi uma noite histórica para todos. O carnaval está em alta e na moda. Uma união de forças que abraçou essa ideia e fez acontecer. No início queria fazer o evento para o público tocar no palco e foi muito mais do que isso. O maior evento, em quantidade de público, da história da Cidade do Samba. Motivo de orgulho para todos. Os diretores de carnaval das escolas foram os maiores produtos. Depois do sorteio, que tivemos alguns deslizes, tomei decisão de chamar para que eles pudessem produzir com os diretores da Liesa. Foi um evento muito difícil, principalmente, pela troca de palco entre as escolas, mas que deu tudo certo", disse o dirigente.

O dirigente também, destacou que o evento mostra a força do Carnaval carioca.

"Tivemos oito mil pessoas na Cidade do Samba. O público assistiu e interagiu com os espetáculos. Mostra a força do carnaval, em pleno agosto, e o maior popular foi de carnaval, de escola de samba. Fizemos um evento em uma sexta-feira e a lotação foi máxima", finalizou Gabriel David.