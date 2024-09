Passageiro relata terror em acidente de ônibus

Um dos passageiros do ônibus que tombou em São Cristóvão, na noite da última sexta-feira, revelou que o motorista estava em alta velocidade com o veículo lotado durante o acidente que deixou 26 feridos. Entre as vítimas está Davi Geovane Guimarães, de 8 anos, que teve o braço arrancado. O porteiro Eduardo Assis, de 35 anos, explicou ainda que teve apenas pequenos arranhões, mas que uma mulher chegou a abrir a cabeça, enquanto outra pessoa também teve o braço arrancado.

O veículo vinha da Zona Sul e tombou ao sair da alça de descida do Elevado Rufino Pizarro/Linha Vermelha para a Rua Senador Alencar, em São Cristóvão, por volta das 22h30.

"Quando a gente pegou o ônibus, ele já veio meio meio acelerado, mas quando chegou próximo ali de quem vai cair para aquela pista, que vai descer para São Cristóvão, o motorista jogou já de qualquer maneira. Aí o rapaz falou: 'Pô esse motorista está meio estranho'. E estava mesmo. Quando ele desceu aquele elevado, ele acelerou. Aí a gente sentiu a roda batendo e eu falei: Vai virar, vai virar e virou. Foi um susto, uma loucura", explicou.

Eduardo disse ainda que o motorista foi agredido por alguns passageiros e populares, acusado de provocar o acidente. "Os garotos começaram a bater nele, jogar pedra. E segundo uma moça, ele já veio do Leblon correndo", relatou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 26 vítimas do acidente deram entrada em quatro hospitais de emergência da rede municipal. Dessas, duas estão internadas no Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave e 11 tiveram alta ontem. Os demais seguem em estado estável.