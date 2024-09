'Chaves' e 'Chapolin' voltam à TV após 4 anos - mas ainda não no Brasil; entenda

Chaves e Chapolin estão fora do ar na TV brasileira - e mundial - desde agosto de 2020, ocasião em que os detentores dos direitos de transmissão do seriado acabaram não chegando a um acordo por direitos de transmissão. No sábado, 7, porém, o canal Unimás, dos Estados Unidos, anunciou que vai voltar a exibir as atrações.

Chaves volta ao ar pela emissora a partir de 23 de setembro, enquanto Chapolin faz sua reestreia no dia seguinte. Além da televisão, os programas também estarão disponíveis no país pelo streaming ViX.

Ainda não há confirmação ou expectativa sobre o retorno das atrações à TV ou ao streaming no Brasil, mas a retomada da exibição por uma rede é um indício de uma possível chegada a novos acordos pelos direitos de exibição no restante do mundo.

Criado pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños em 1972, Chaves fez sucesso no Brasil a partir de 1984, quando passou a ser transmitido pelo SBT. Na década de 2010, o programa também chegou à TV paga, onde foi exibido em canais como Cartoon Network, TBS e Multishow.

Em 2020, os programas saíram do ar por conta de divergências entre a Televisa, emissora que produziu as atrações, e a família de Bolaños.