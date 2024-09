Mãe mata filha com disparo acidental em Nilópolis

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte da adolescente Lívia Sena Germano, de 16 anos, que foi baleada em Nilópolis na noite de sábado (7).



Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Avenida Carmela Dutra. Ao chegar no local, encontraram Lívia morta e acionaram a DHBF.



A mãe da adolescente foi levada para a DHBF, onde foi autuada em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de cometer o crime. Após pagar fiança, ela foi liberada para responder em liberdade.



Policiais da especializada realizaram perícia no local e ouvem testemunhas para esclarecer os fatos. A suspeita inicial é de que o disparo que atingiu a jovem tenha sido acidental.