Candidato a vereador em Nova Iguaçu é preso após por atirar contra carreata de adversário

O policial militar e candidato a vereador Marcelo Lajes (União Brasil) foi preso em flagrante neste sábado (7) por atirar contra uma carreata do candidato a vereador Baixinho da Van (PL) e do deputado estadual Carlinhos BNH (PP) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



As investigações começaram na 58ª DP (Posse) após relatos de que Lajes, policial militar reformado que concorre à Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu, teria sacado uma arma e feito disparos no bairro do Ambaí. Ninguém ficou ferido.



Por meio das redes sociais, Baixinho da Van comentou o caso: "Estavam na carreata minha família, minha mulher, minha filha e vários familiares. Quando os motoqueiros vieram informar que os disparos estavam sendo efetuados do gabinete de Lajes, eu pulei do carro para ir lá, falei com ele e sua equipe, e disse que não queremos guerra."



Os agentes compareceram a vários endereços ligados ao candidato até encontrá-lo. Ele foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante e liberado após pagar fiança de R$ 1,5 mil.



Neste domingo, Lajes publicou um comunicado nas redes sociais, convocando seus seguidores para uma live no Instagram às 17h.



"Vou falar tudo que aconteceu ontem, a sacanagem, a covardia que estão tentando fazer comigo. Mas quem não deve, não teme. A gente vai provar que não fizemos nada e que essas acusações criminosas vão voltar", escreveu.