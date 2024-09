Homem enforca e mata garota de programa em hotel no Centro do Rio

Um homem foi preso em flagrante por feminicídio após matar uma garota de programa dentro de um hotel no Centro do Rio. O crime ocorreu no sábado (7) e foi motivado por uma discussão sobre o valor do serviço.



Segundo a Polícia Civil, o agressor enforcou a mulher após uma briga. A confusão chamou a atenção dos funcionários do estabelecimento, que intervieram e alertaram a polícia.



Policiais do 5º BPM (Centro) foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima morta. O criminoso conseguiu fugir do hotel, mas foi preso em seguida na 4ª DP (Praça da República).



Desorientado, o homem confessou o crime e alegou que havia sido extorquido pela vítima. O caso foi registrado inicialmente na 4ª DP e posteriormente transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o assassinato.