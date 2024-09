Menino que teve braço reimplantado após acidente apresenta melhora

Davi Geovane Guimarães, de 8 anos, que teve o braço amputado em um acidente de ônibus que deixou 26 feridos em São Cristóvão, passou por cirurgia de reimplante e está se recuperando bem. Segundo sua mãe, Aparecida Guimarães, ele deve acordar nesta segunda-feira (9). Apesar de uma leve infecção, seu quadro é estável e a circulação no braço reimplantado está se normalizando.

"Está correndo tudo bem, ele só está com uma infecçãozinha mas os médicos estão cuidando disso. Amanhã provavelmente o Davi vai acordar. Não vejo a hora de acabar isso tudo, a minha cabeça está a mil. Pede a todo mundo para orar, pede uma corrente de oração pelo meu filho", afirmou Aparecida.



O acidente ocorreu na linha 476 (Méier-Leblon) quando o ônibus tombou em São Cristóvão. Testemunhas afirmam que o motorista estava em alta velocidade. Um mototaxista, Diego Mendes, ajudou a socorrer Davi, levando-o ao hospital e recuperando o braço do menino, colocado em uma mochila com gelo pelos Bombeiros. O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão).