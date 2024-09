Maior ladrão de carga da Baixada Fluminense é preso pela polícia

Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Vila Cruzeiro prenderam, no domingo (8), Johnny de Souza da Costa, de 26 anos. Ele é acusado de ser um dos maiores ladrões de carga da Baixada Fluminense.



A prisão ocorreu após informações passadas pelo Disque Denúncia. Johnny tinha quatro mandados de prisão em aberto, sendo três por tráfico de drogas e um por fuga.



Ele foi preso no bairro de Santa Eugênia, em Nova Iguaçu. De acordo com a polícia, Johnny é ligado ao Comando Vermelho (CV) e integrava o tráfico de drogas na favela da Chatuba, em Mesquita.



Após a prisão, Johnny foi levado à 52ª DP (Nova Iguaçu) e, em seguida, encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Ele permanecerá à disposição da Justiça.