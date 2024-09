Polícia Federal prende paraguaia com mais de 4kg de cocaína no Galeão

No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), uma mulher paraguaia de 26 anos foi presa pela Polícia Federal na tarde deste domingo (8) com 4,2 kg de cocaína escondidos na mala.



Segundo a PF, a droga estava escondida no forro da mala despachada pela passageira. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi localizada na área de embarque e presa em flagrante.



Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a até 25 anos de reclusão.



Outros casos recentes de apreensão de drogas no Galeão



- No dia 24 de agosto, um homem de 32 anos foi preso com 34 kg de maconha escondidos em duas malas despachadas em um voo de Manaus.

- No dia seguinte, um homem de 61 anos, de dupla nacionalidade iraniana e neozelandesa, foi preso transportando 2 kg de cocaína. Ele pretendia embarcar em um voo para Lisboa, com conexão para Atenas.