Polícia segue investigando o caso. Mãe foi liberada após pagar a fiança

Nas redes sociais, a prima da vítima fez uma publicação de despedida, onde chama Lívia de irmã e fala da relação das duas.

"Eu vou te amar pra sempre, você é minha irmãzinha, meu coração tá em pedaços, você era só uma criança. Me dava preocupações, levava pra sair, dava dinheiro pra sair com as amigas. Nunca mais você vai vim aqui em casa, fazer compras com a minha mãe que te amava tanto. Eu espero que Deus tenha te recebido de braços abertos, espero um dia te reencontrar prima, te abraçar e rir com você", escreveu.

O caso segue sendo investigado pela DHBF. Até o momento, a principal suspeita é de que o disparo tenha sido acidental. A mãe da menina foi liberada após pagar fiança.