Polícia Federal investiga desaparecimento de piloto do Rio durante voo na Venezuela

Rio - A Polícia Federal investiga o desaparecimento do piloto Pedro Rodrigues Parente Neto, de 37 anos, após realizar um voo na Venezuela em um monomotor. O último contato com a família foi no dia 1º de setembro, quando ele estava a caminho de Ilhéus (BA).



De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o último plano de voo registrado pela aeronave ocorreu no dia 17 de agosto, quando o avião partiu de Boa Vista, em Roraima, com destino à uma fazenda no município de Amajari, próximo à fronteira com a Venezuela.

Segundo a FAB, o sinal do avião foi perdido ao entrar em uma área sem cobertura de radar. Além disso, não houve registros de uma nova decolagem.

A FAB foi acionada pela mãe do piloto em 4 de setembro. Desde então, as investigações estão em andamento, mas ainda não há dados suficientes para iniciar as buscas aéreas.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha o caso por meio da Embaixada do Brasil em Caracas, capital venezuelana, que presta a assistência consular aos familiares do brasileiro e está em contato com as autoridades locais.