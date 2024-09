Vítima tinha medida protetiva contra si e já havia sido preso por descumprir

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a relação entre Juliana Larissa e Waldir era conturbada e marcada por idas e vindas — o crime teria sido motivado pelos diversos episódios de agressões que a mulher sofreu ao longo dos anos de relacionamento.

Já segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a mulher tinha uma medida protetiva contra o ex, que chegou a ser preso por descumprimento da decisão e solto em 5 de julho. Ainda durante as investigações, os agentes da especializada descobriram a placa do automóvel usado pelos acusados, que pertencia a uma empresa de segurança e vigilância da qual Edson Pereira é sócio-diretor.