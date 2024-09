Os segurados que precisam de atendimento no posto do INSS no município de Tanguá estão reclamando das condições precárias das cadeiras, que estão com os forros rasgados, e de computadores com problemas, o que compromete ainda mais o atendimento. As reclamações não têm surtido efeito, tornando o processo de obtenção de documentos e atendimento bastante demorado para quem depende do posto.