Mulher é presa na Rodoviária do Rio com carregamento de munições

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (11) por agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária, com 150 munições calibre 9mm, quatro carregadores de pistola e cinco kits de rajada para pistola 9mm.



Durante uma revista, os policiais encontraram os materiais na bagagem da mulher, que não foi identificada. Após a abordagem, ela confessou que receberia R$ 3 mil para transportar a carga de Belo Horizonte até o bairro do Recreio, Zona Oeste do Rio.



A suspeita e o material foram encaminhados para a 4ª Delegacia de Polícia (Praça da República), onde o caso foi registrado.

