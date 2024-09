Motorista de caminhão é executado na porta da casa do patrão

A Polícia Civil investiga a morte do motorista de caminhão Rafael Araújo da Silva, de 35 anos, atingido por quatro disparos no bairro do Sapê, em Niterói, na Região Metropolitana.



No sábado (7), a vítima estava na porta da casa do patrão o aguardando quando criminosos armados passaram atirando. Rafael foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (8) após passar por cirurgia.



Agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua Pastor Erasmo Braga.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba) e encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pela investigação.



O corpo de Rafael foi sepultado na tarde desta terça-feira (10) no Cemitério São Francisco Xavier, em São Francisco, Niterói.