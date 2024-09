Jovens que servirão Exército podem ser preparados para enfrentar desastres climáticos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que conversou com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, para que jovens que sirvam ao Exército sejam especializados na defesa civil e no enfrentamento a desastres climáticos.

"Conversei com o comandante do Exército, o general Tomás, e disse a ele que quem sabe a gente devesse aproveitar os jovens que vão servir o Exército para que a gente os especializasse em defesa civil, para que eles estivessem preparados para enfrentar desastres climáticos", afirmou o presidente, em entrevista à Rádio Norte FM nesta quarta-feira, 11.

COP30

Na entrevista, Lula repetiu que o Brasil levará à COP30 a cobrança para que os países ricos façam o repasse de recursos para o Fundo Amazônia. "Vamos levar a cobrança (sobre o que) os países ricos prometeram, desde 2009, de que teria um fundo para ajudar as pessoas que moram na floresta e possam viver dignamente", disse.