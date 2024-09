Linha 1-Azul do Metrô tem falha; Linha 2-Verde e 3-Vermelha também são afetadas

Passageiros enfrentaram transtornos na Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 11. De acordo com a companhia, um trem apresentou falha na Estação São Bento, por volta das 8h. Com isso, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. A companhia informa que a situação está normalizada.

Em razão da falha, usuários das linhas 2-Verde e 3-Vermelha também foram impactados pela redução de velocidade dos trens. "A composição teve de ser esvaziada e recolhida para o Pátio do Jabaquara passará por manutenção. O Metrô lamenta os transtornos provocados", afirmou a estatal de transporte.

Além disso, mais cedo, por volta das 7h, um trem que seguia no sentido Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha, apresentou dificuldades no fechamento de uma porta, que ficou emperrada, na Estação Carrão-Assaí Atacadista e ficou retido por alguns minutos.

"A porta foi fechada e o trem seguiu viagem na sequência. Pouco depois, por volta das 7h45, um carro teve de ser esvaziado na estação Tatuapé, também devido à porta emperrada", disse o Metrô. A falha já foi resolvida e operação normalizada na sequência, segundo a companhia.