Professora usa funk para ensinar biologia

A professora de biologia, Jéssica Motta, está fazendo sucesso na web com uma abordagem de ensino que mistura ciência e música. Em vídeo compartilhado no Instagram, ela mostra como transformou o funk “Baile de Favela" em “Baile das Briófitas” para explicar sobre o ciclo de vida das plantas. No registro, publicado originalmente em abril, mas que voltou a viralizar nesta semana, os alunos aparecem iluminando a sala com lanternas dos celulares, enquanto a educadora usa óculos escuros e canta a letra adaptada sobre células e processo de reprodução. O post já acumula mais de cinco milhões de visualizações. “Sim, foi pra isso que eu virei professora”, escreveu Jéssica na legenda.



A forma diferente de ensinar agradou a web. “Já fui aluna um dia e essas musiquinhas mudam tudo. Feliz o professor que tem tal iniciativa. Você é incrível, parabéns”, elogiou uma internauta. “Valeu! Educação usando a arte popular como ferramenta para facilitar o aprendizado da moçada. Muito bom”, afirmou outra. “Parabéns pelas suas aulas. Têm feito a diferença na vida dos alunos”, comentou uma terceira. Confira!