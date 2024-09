Poste com risco de cair

Na esquina da Rua Humberto de Campos com a Avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon, há um poste em condições críticas, prestes a cair. A situação representa um sério risco de acidente, colocando em perigo pedestres, motoristas e moradores da área. A queda do poste pode ocasionar grandes danos materiais e até mesmo causar ferimentos graves ou fatalidades. Solicitamos que as autoridades competentes intervenham com urgência para realizar o reparo ou a substituição do poste, garantindo a segurança de todos.