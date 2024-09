Solicito às autoridades competentes que realizem com urgência o reparo da calçada na Estrada do Vigário Geral, em frente ao número 1270. As condições da calçada estão extremamente precárias, o que tem ocasionado diversas quedas, principalmente entre os idosos e estudantes que utilizam o local diariamente, já que há uma escola nas proximidades. A situação demanda atenção imediata.