Bando invade ônibus e faz arrastão na Avenida Brasil

Na noite desta quarta-feira (11), passageiros de um ônibus da empresa Pégaso foram assaltados na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Três criminosos entraram no coletivo, que fazia o trajeto Centro X Santa Cruz, e levaram os pertences das vítimas. Testemunhas afirmam que o trio invadiu o ônibus no momento em que dois passageiros desciam.



A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência, mas a Polícia Civil investiga o caso. As vítimas foram ouvidas e agentes realizam diligências para localizar os criminosos.



A Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do Rio de Janeiro, lamentou a recorrência dos assaltos e pediu providências das autoridades para garantir a segurança dos passageiros e rodoviários.