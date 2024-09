Katy Perry é criticada por discurso feminista no VMA

No MTV Video Music Awards 2024, Katy Perry levou o prêmio honorário de Video Vanguarda, que é entregue a artistas por sua contribuição histórica à indústria, principalmente pelo lançamento de clipes que tiveram impacto profundo no segmento. Conhecida por hits como Hot n Cold e California Gurls, a cantora fez um discurso de empoderamento feminino na premiação - mas, que acabou não caindo muito bem para todos.

Depois de uma apresentação que passou pelos seus maiores sucessos e algumas músicas novas, Katy começou com uma piada: "Obrigada! E eu fiz tudo isso no primeiro dia da minha menstruação, vocês acreditam?". Ela, então, fez um discurso de agradecimento a todos os seus contribuidores, desde a gravadora, seu marido, seus fãs e a comunidade LBGT+.

"Eu ouvi muito: 'Faça isso, não diga aquilo. Use menos, use mais. Não corte seu cabelo'", continuou. "Uma das maiores razões pelas quais estou aqui agora é que aprendi a bloquear todo o barulho contra o qual todo artista nesta indústria tem que lutar constantemente, especialmente as mulheres. Só quero dizer, de todo o coração, faça o que for preciso para permanecer fiel a si mesmo e fiel à sua arte. Desligue as redes sociais. Proteja sua saúde mental, faça uma pausa, toque na grama e faça o que você nasceu para fazer, assim como eu nasci para fazer isso", concluiu Katy.

Apesar da mensagem de batalha feminina, a cantora acabou criticada, mais uma vez, do mesmo jeito que foi quando lançou a tentativa de hino feminista Woman's World. A razão, mais uma vez, é a associação de Katy Perry ao produtor Dr. Luke, acusado de estupro pela cantora Kesha. De acordo com uma reunião de reações no X, divulgadas pelo Buzzfeed, diversos fãs se pronunciaram nas redes acusando Katy Perry de hipocrisia.

Katy chegou a defender o seu trabalho com Dr. Luke recentemente. Em uma entrevista no podcast Call Her Daddy, a cantora enfatizou o seu próprio trabalho no hit, e o leque de colaborações, mas abordou o envolvimento do produtor: "A verdade é que eu escrevi estas canções a partir de experiências da minha vida passando por metamorfoses. E ele foi uma das pessoas que facilitou isso. Ele é um dos compositores, um dos produtores".

Kesha e Dr. Luke entraram em um acordo em junho de 2023 e não levaram a acusação de estupro ao tribunal. O produtor segue negando a denúncia e os detalhes da finalização do processo não foram divulgadas.