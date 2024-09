Canastrão! Ladrão simula alongamento para furtar carro

Na última quarta-feira (11), um ladrão chamou atenção na web por fingir fazer alongamento para furtar carro em Ceilândia, no Distrito Federal. Para azar do falso atleta, a performance foi filmada por uma testemunha e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o indivíduo, com uma camiseta preta, chinelo, bermuda e óculos escuros na cabeça, simula exercícios até se aproximar do veículo. Enquanto um comparsa dava cobertura em outro automóvel, o bandido abre o porta-malas e se prepara para furtar objetos. Nesse instante, o alarme do carro dispara e os criminosos fogem. Felizmente, o "roubo fitness" não teve o resultado esperado. Confira!