Vídeo: Criador de conteúdo aluga família para animar comícios

O criador de conteúdo, Helder Werneck, encontrou uma maneira inovadora de ganhar dinheiro: alugar a própria família para animar comícios políticos: Com pacotes que chegam a custar R$900 reais, o ex-jogador de futebol oferece serviços que vão desde apoiar candidatos a vaiar concorrentes. O trabalho é oferecido em vídeos de propaganda publicados no TikTok, nos quais parentes mostram toda empolgação que levarão para os eventos. “Por R$300 você pega uma criança pra tirar foto no seu comitê. Por R$400, vamos pra rua com a sua bandeira”, oferece Helder em um dos registros. Confira!

