SANTO DO DIA

São João Crisóstomo: Seu nome significa 'Boca de Ouro' em grego. Ele viveu no final do século IV e início do século V. Após uma vida dedicada ao estudo e à retórica, foi ordenado sacerdote e, posteriormente, se tornou bispo de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Como bispo, ele enfatizou fortemente a importância da pregação, usando sua eloquência para proclamar os ensinamentos cristãos e abordar questões sociais e morais de seu tempo. Era conhecido por sua ênfase na caridade e na justiça social.