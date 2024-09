Mãe enfrenta desafios para fazer penteado de super-herói no filho, até pai salvar o dia

Nesta quinta-feira (12), a criadora de conteúdo Marina Albuquerque enfrentou algumas dificuldades ao tentar deixar seu filho Antônio com o estilo de penteado igual ao personagem Homem-Aranha. No viral publicado na plataforma do TikTok e Instagram que acumulam mais de seis milhões de visualizações, Marina aparece empenhada em pentear o cabelo do pequeno do jeito que ele pediu. A cada nova tentativa, o cabelo do garoto ganha forma diferente – todo para trás, para o lado, e até mesmo um "topete" improvisado. Mas, não importa o quanto ela tente, o resultado deixa o menino visivelmente desapontado. É aí que entra o herói inesperado da história: o pai. Quando surge, pega a escova das mãos da mãe e transforma rapidamente o cabelo do filho no visual desejado. “Esse é o cabelo do Homem-Aranha?”, questiona Marina incrédula.



O penteado intrigou os internautas. “Eu fui pesquisar e acho que é isso mesmo o tal cabelo do Homem-Aranha”, comentou uma seguidora. “5 horas da manhã e eu pesquisando como é o cabelo do Homem-Aranha,” disse outra. “O pai saindo como se tivesse ganhado um troféu”, brincou uma terceira. Assista!