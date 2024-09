Imagens fortes: mulher é esfaqueada pelo próprio marido

Uma mulher de 33 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio em Cosmos, Zona Oeste do Rio, na última segunda-feira (9). Alessandra Godinho foi esfaqueada 33 vezes pelo marido, Wellington Silva, de 42 anos. Imagens de câmeras de segurança mostram o agressor descendo as escadas com uma faca e atacando a mulher, enquanto o filho tenta intervir. Após o crime, Silva fugiu.



Alessandra foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Pedro II, onde está em estado estável. O ataque teria começado no quarto do casal após uma crise de ciúmes. A Polícia Militar ainda busca o suspeito, e o caso está sendo investigado pela 35ª DP (Campo Grande).