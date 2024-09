Polícia prende homem que roubou 79 celulares de loja na Pavuna

Na noite desta quinta-feira (13), um criminoso foi preso em flagrante após roubar 79 celulares de uma filial das Lojas Americanas na Pavuna, Zona Norte.



Policiais do 41º BPM (Irajá) estavam em patrulhamento na Avenida Pastor Martin Luther King quando notaram a ação de três suspeitos saindo do estabelecimento com os produtos roubados.



Durante a abordagem, um deles foi detido. Na bolsa que ele carregava, os policiais encontraram os celulares roubados. Todos os aparelhos foram recuperados.



O preso foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna), onde a ocorrência foi registrada.