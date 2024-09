Advogada esclarece polêmica sobre direitos autorais de bolos com temas esportivos

Na manhã desta sexta-feira (13), a advogada Patrícia Shimano reagiu ao desabafo da confeiteira Daniela Oliveira publicado nas redes sociais, que aborda uma recente onda de notificações extrajudiciais e multas no valor de R$ 2 mil reais enviadas a confeiteiros que produzem topos de bolo com temas de times de futebol. O conteúdo do vídeo de Daniela discute como esses confeiteiros estão sendo acusados de violação de direitos autorais por usar logotipos e imagens associadas a clubes esportivos.



Em análise publicada nas redes sociais que acumulam mais de três milhões de seguidores, Patrícia Shimano, advogada e especialista em criação de conteúdo jurídico, destacou a complexidade da situação e as implicações legais que esses empreendedores podem sofrer. “Se eu falar que isso não é só para bolo de time, é tudo! Tudo que tiver direitos autorais”, afirma a advogada. Em seguida, ela explica que o comunicado extrajudicial para esses casos existe há muito tempo. “Sempre existiu esse tipo de coisa. Notificação para artigos de festas, personagens infantis, enfim, tudo isso tem direitos autorais”, completou Patrícia.



O review com cerca de 100 mil visualizações promoveu debate entre os internautas. “Estão querendo tirar dinheiro de tudo quanto é lado”, defendeu a seguidora. “Fui processado por um time de futebol por algo parecido. Encomenda de algo que faço em escala micro e basicamente queriam me cobrar cinquenta vezes de um salário mínimo”, relembrou um. “Tão sério e tão complicado também, né? Porque as empresas não oferecem esse serviço de maneira oficial? Alguns até licenciam decorações simples de aniversário, mas topos… fica uma demanda aberta aí,” sugeriu outro. Veja!