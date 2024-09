Vídeo! Jovem registra ritual de batismo do primo no meio da rua

Na quarta-feira (11), um vídeo publicado pelo publicitário João Salomão nas redes sociais se tornou um verdadeiro fenômeno. O registro compartilhado no perfil do TikTok mostra o primo de Salomão sendo batizado na rua por um religioso. No viral que alcançou dois milhões de visualizações, o rapaz aparece próximo ao meio-fio, ajoelhado enquanto a pessoa joga água sobre sua cabeça e o corpo. “E meu primo que foi batizado pelo Testemunha de Jeová porque não sabe dizer não”, brincou João na legenda.



A cena foi interpretada de forma bastante humorada pelos internautas. “Nem julgo, só esse ano aceitei Jesus sete vezes”, comentou o seguidor. “Eu sou umbandista e fui batizada cinco vezes porque fiquei com vergonha de dizer não”, relembrou outra. “Ele bem quietinho, só aceitando!”, reparou uma terceira. Assista!