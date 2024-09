'Mania de Você': personagem de Mariana Ximenes 'chegou chegando' e planeja assassinatos

Ísis, personagem de Mariana Ximenes, chegou chegando em. Sua primeira aparição foi no terceiro capítulo da nova novela das 21h, nesta quarta, 11, já deixando claro que veio para causar. Ela promete movimentar a trama nos próximos capítulos, sendo responsável por dois assassinatos.

Ísis cresceu pobre, na comunidade próxima a um resort em Angra dos Reis, mas, ambiciosa, acabou se casando com o filho de Berta (Eliane Giardini), Henrique (Antonio Saboia). O golpe do baú permitiu que realizasse sonhos luxuosos. Após um período na Europa, Isís retorna, a contragosto, com o marido e o filho para a ilha.

No capítulo de quarta-feira, 11, foi revelado que Ísis tem um amante na região, Guga (Allan Souza Lima), um funcionário da família. Quando Henrique pede o divórcio, ela sugere ao amante que matem o marido. Os dois, então, armam o assassinato do herdeiro.

Mas Ísis e Guga vão entrar em conflito, levando a golpista a planejar também a morte do amante. O descompasso entre a dupla deve ir ao ar nos capítulos da próxima semana.

Guga acabará se tornando o principal suspeito da morte de Henrique, chantageando Ísis em troca de dinheiro para fugir. Irritada, ela contratará um matador de aluguel para eliminar Guga de seu caminho.