A Claro entrou em contato comigo oferecendo um pacote com melhores condições e um preço reduzido. Nada do que foi prometido foi cumprido. Após várias tentativas de resolver a situação, a própria empresa confirmou, por meio de três gravações, que eu estava certo e que as condições ofertadas de fato existiram, mas informaram que não irão cumprir o que foi prometido. É inaceitável esse tipo de desrespeito ao cliente.