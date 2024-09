Os veículos que trafegam pelo viaduto do K11, sobre a linha do trem em Nova Iguaçu, estão enfrentando problemas devido às árvores cujos galhos estão encostados no viaduto. Há um grave risco de acidentes, pois os galhos se soltam e ficam pendurados, batendo nos para-brisas dos veículos à medida que passam. Isso pode causar perda de controle, resultando em acidentes graves.