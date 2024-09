Conheça a influenciadora Duda Guerra, namorada de Benício Huck

O primeiro dia do Rock in Rio foi marcado por atrações como Travis Scott e Ludmilla nos palcos e também pela presença de famosos na plateia. Entre os nomes que chamaram a atenção estão Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, e a influenciadora Duda Guerra. Eles foram vistos aos beijos e curtindo os shows.

Duda e Benício assumiram o romance no começo deste ano, durante o Carnaval. Huck e Angélica também são pais de Joaquim Huck e Eva Huck.

Quem é Duda Guerra?

Duda tem 16 anos e mais de 30 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ela gosta de mostrar seu dia a dia e criar conteúdos voltados para moda, estilo de vida e cultura pop. A influenciadora mostra como é a rotina de escola, alimentação, exercícios, além de dar dicas de maquiagem e até compartilhar perrengues.

Em um dos vídeos, Duda conta que, em uma viagem com os pais para Angra dos Reis (RJ), seu cabelo ficou preso na hélice do motor do barco. "Minha mãe não estava conseguindo tirar, eu falei: 'Mãe, puxa'. Mas ninguém queria, porque eu ia perder muito cabelo e ia ficar praticamente careca. Mas eu era criança, então nem ligava muito", contou ela, aos risos.

Duda também é muito aberta sobre seu corpo e, em agosto, contou que colocou silicone. Ela compartilhou os detalhes com os seguidores, desde o tamanho das próteses até a experiência após o procedimento.

Além disso, a influenciadora costuma mostrar as viagens que faz pelo Brasil e pelo mundo. Ela já compartilhou seus passeios por lugares como Orlando, Miami e Nova York (nos Estados Unidos), Fernando de Noronha, Dubai (nos Emirados Árabes), Ilhas Maldivas, Turquia e Bahamas.