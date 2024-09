Rio fecha parques estaduais para combate a incêndios, que disparam

O governo do Estado do Rio de Janeiro fechou neste sábado, 14, todos os parques estaduais por tempo indeterminado em função da escalada de incêndios nos últimos dias, marcados por altas temperaturas e tempo seco.

Neste sábado, o Corpo de Bombeiros local informou já ter dirimido um total de 139 incêndios florestais. Na sexta, 13, foram 333 focos de incêndio vencidos no Estado. No momento, informou a corporação, há outras 60 ocorrências de fogo em vegetação em andamento no território fluminense. Cerca de 1,1 mil militares estão a postos para combate às chamas. Desde o início do ano, já foram mais de 16,5 mil ocorrências de incêndios florestais.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), identificou via satélite 109 focos de incêndio no Rio nesta sexta, até então a pior medição de setembro. No acumulado, mesmo a três meses e meio do fim, 2024 já é o pior ano com relação a incêndios florestais em sete anos, desde 2017.