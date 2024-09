A viagem de meia hora entre Queimados e Nova Iguaçu pela Supervia não tem condições! A Supervia tem sido um verdadeiro caos, com trens lotados, atrasos e condições precárias para os passageiros. Os usuários estão indignados com o péssimo serviço oferecido. Uma empresa que deveria facilitar a vida de quem depende do transporte público, mas acaba sendo um grande transtorno.