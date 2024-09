Sempre há pivetes agindo próximo ao Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado, em Laranjeiras. Criminosos aproveitam o engarrafamento no viaduto Santiago Dantas para roubar celulares pela janela dos carros. Em seguida, forçam as portas dos ônibus e entram rapidamente para escapar. Esse tipo de crime tem ocorrido com frequência, colocando motoristas e passageiros em risco.