Perigo em cada esquina:

'A sensação foi de impotência, porque foi tão rápido que eu não tive tempo de absolutamente nada", desabafou a jovem Maria Clara Anselmo, que teve o celular furtado enquanto estava no transporte público. Cerca de 9,2% da população foram vítimas de furto ou roubo de celular no país nos últimos meses, segundo dados recentes de um levantamento do Datafolha.

A pesquisa, realizada com 2.508 pessoas maiores de 16 anos de todas as regiões do país, aponta que 53% dos entrevistados evitaram passar por determinados locais ou horários por medo de perderem seus smartphones. Estima-se que 14,7 milhões de pessoas foram alvo de criminosos ao longo do período analisado, resultando em uma média de 1.680 celulares roubados por hora no Brasil. "Eu era uma das pessoas menos prováveis (de ser furtada) porque eu não estava próxima da porta", contou.

Apesar de ter feito um boletim de ocorrência on-line, ela tentou localizar o celular usando ferramentas de rastreamento, mas sem sucesso. Desde a criação da plataforma Celular Seguro em 2023 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais de 10.574 celulares roubados foram bloqueados apenas no Rio de Janeiro. Com mais de 2,2 milhões de pessoas cadastradas em todo o país.

"O programa disponibiliza uma ferramenta única que permite ao cidadão acionar bloqueios tanto do aparelho (IMEI) quanto da linha telefônica, além de aplicativos bancários e outras plataformas de serviços", pontua o coordenador geral de planejamento, integração e inovação de Soluções de TIC para a Segurança Pública, José Rocha, explicando que, ao ativar o alerta e efetuar o bloqueio, o aparelho se torna inutilizável, o que "desincentiva o crime de revenda ilegal de celulares resultantes de um crime."