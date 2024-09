O que pode ser feito em caso de roubo ou furto

O advogado criminalista Felipe Juliasse orienta que, em caso de perda ou roubo de celular, o primeiro passo é tentar bloquear o aparelho remotamente usando serviços como o Find My iPhone (Apple) ou Find My Device (Android). Caso isso não seja possível, ele recomenda solicitar o bloqueio do IMEI junto à operadora. Juliasse enfatiza a importância de registrar um boletim de ocorrência online logo após o incidente, explicando que a formalização da denúncia serve como prova para bloquear serviços bancários.

O advogado ressalta a importância de utilizar senhas fortes, evitar padrões simples, e habilitar a autenticação biométrica e a criptografia dos dados no aparelho. Ele também recomenda ativar a verificação em duas etapas e manter backups sempre atualizados. Em caso de perda ou roubo, além de bloquear o celular remotamente, Juliasse aconselha a mudar as senhas das contas prioritárias, desconectar o dispositivo de todas as contas, e revisar as configurações de autenticação em duas etapas para garantir a proteção dos dados.