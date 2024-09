Morre assessor de político em Japeri

Jean Paulo Figueiredo de Araújo, de 30 anos, morreu na noite desta sexta-feira (13), após ser atingido em um ataque a tiros enquanto estava em um carro com sua esposa e filho de 2 anos, em Japeri, Baixada Fluminense. Jean, que era assessor do vereador Rogério da RR (PSD) e coordenava sua campanha de reeleição, passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu.

A notícia foi publicada pelo político nas redes sociais. Através dos stories no Instagram ele escreveu:

"Sua passagem foi breve, mas marcante demais, irmão. Você foi um cara muito especial, autêntico, feliz. Até logo!". Rogério também informou aos eleitores que cancelou todos os seus compromissos políticos deste fim de semana.

O casal estava no carro junto com o filho quando foram surpreendidos por outro veículo, na noite de quinta-feira (12), que fechou a passagem deles na Rua da Canastra, no bairro Alecrim. Em seguida, os ocupantes abriram fogo, atingindo os três. Segundo a Polícia Civil, que investiga o crime, foram encontrados 26 cartuchos de 9mm e mais de 30 disparos no veículo.