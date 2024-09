Musas da Unidos de Padre Miguel

A Unidos de Padre Miguel definiu na madrugada de sábado, na Vila Vintém, as duas vencedoras do concurso de musa da comunidade para o Carnaval 2025. A disputa foi realizada exclusivamente com as meninas da ala de passistas. Crislin Andrade e Camila Villar ganharam e festejaram demais o resultado.

"Ser musa daqui é ter o sangue muito quente e ser raiz para conseguir carregar a comunidade e mostrar o legado. Morar na favela e ser cria da Vintém você pode chegar aonde quiser. Desde cedo desfilo na ala de passistas da escola. Minha família tem uma história dentro da UPM. A escola representa a cura, amar o samba é ensinamento aqui dentro", afirmou Camilla Villar, ao Carnavalesco.

"Extremamente emocionante e gratificante representar minha escola. Vou continuar representando toda força do Boi Vermelho no carnaval. É sempre mostrar nossa representatividade. Desfilo há 26 anos na escola. Agora, eu vou continuar o legado que a UPM me ensinou. Meus filhos já fazem parte daqui. Aqui se aprende a amar o samba", comentou Crislin Andrade.

As vencedoras representarão a agremiação em eventos e no desfile oficial do carnaval em 2025.