Rock in Rio: Vocalista do Imagine Dragons faz show sem camisa e viraliza nas redes

Na noite deste sábado, 14, a banda Imagine Dragons fez uma performance vibrante no Palco Mundo, no Rock in Rio. Além de chamar a atenção pelas músicas, a apresentação viralizou nas redes por causa do vocalista Dan Reynolds, que ficou sem camisa no início do show, exibindo seu físico musculoso.

O momento em que Reynolds tira a camisa já é um dos mais esperados pelos fãs. Na plataforma Blue Sky, vários internautas comentaram o momento. "O gostoso já tirou a camisa", celebrou uma fã. "Segunda música e o vocalista do Imagine Dragons já tirou a camisa", pontuou outra. "Toda vez que eu vejo esse querido do Imagine Dragons se apresentando, ela está sem camisa, que isso", brincou uma terceira.

Outro momento que repercutiu foi quando Dan mostrou que fez um "friendship bracelet" (ou "pulseira da amizade") com as cores da bandeira do Brasil. Essa tradição ficou famosa nos shows de Taylor Swift.

Nascido em Las Vegas, o vocalista Dan Reynolds passou uma temporada no Brasil durante a infância. O pai dele, Ronald Reynolds, um missionário mórmon, viveu no País.

O grupo, formado por Dan Reynolds (vocal), Wayne Sermon (guitarra), Daniel Platzman (bateria) e Ben McKee (baixo), chegou à Cidade do Rock com um álbum recém-lançado: Loom, disponibilizado em junho. Dele, eles tocaram as faixas Wake Up, Nice to Meet You, Eyes Closed, In Your Corner, Don't Forget Me, além de Take Me to The Beach.