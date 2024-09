'A Fazenda 16': veja quem são os participantes do elenco em 2024

A Fazenda estreia sua 16.ª edição nesta segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Neste domingo, 15, os participantes do elenco começaram a ser divulgados. Confira os nomes já confirmados abaixo.

Flor Fernandez

Conhecida por suas participações nos programas de Silvio Santos, no SBT, esteve recentemente também no elenco do programa Fofocalizando.

Gilson de Oliveira

Personal trainer conhecido como Gilsão, ficou conhecido do grande público e ganhou seguidores após ter sido apontado como um suposto pivô da separação entre Gracyanne Barbosa e o cantor Belo.

Camila Moura

A professora de história ganhou notoriedade durante a exibição do BBB 24. Ela mantinha um relacionamento fora da casa com um dos participantes, Lucas Henrique, o 'Buda', e ganhou seguidores nas redes sociais após ele ter flertado com outra colega de elenco no reality.