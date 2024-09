Barão Vermelho lança inédita de Cazuza e pede que público cante 'mais alto que em 1985'

Protagonista de uma das cenas mais memoráveis do primeiro Rock in Rio, em 1985 (quando Cazuza comandou a plateia cantando Pro Dia Nascer Feliz na noite de 15 de janeiro, horas após Tancredo Neves ser eleito presidente da República pelo parlamento e encerrar uma ditadura militar de 21 anos), o Barão Vermelho subiu ao palco Sunset (o segundo mais importante) do Rock in Rio, nesta edição que comemora os 40 anos de festival, às 15h30 deste domingo, 15, entoando Maior Abandonado. Antes, os dois telões do palco mostraram cenas do show de 1985.

Da formação que se apresentou no primeiro festival restam dois integrantes, os verdadeiros fundadores do Barão Vermelho: Maurício Barros nos teclados e Guto Goffi na bateria. Cazuza deixou o grupo naquele mesmo 1985 e morreu cinco anos depois, em 7 de junho de 1990, vítima de HIV. O baixista Dé Palmeira deixou o grupo em 1990 e Frejat em 2017, quando já tinha sólida carreira solo.

A exibição na primeira edição permeou o início do show: ao cantar a terceira música, Bete Balanço, o vocalista Rodrigo Suricato pediu à plateia que cantasse "mais alto que em 1985". Depois, pediu salva de palmas para Maurício Barros e Guto Goffi.

Lançando a turnê Do Tamanho da Vida, a banda entoou os grandes clássicos de sua história e empolgou o público. Em determinado momento foi exibida no telão uma foto de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018.