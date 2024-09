SANTO DO DIA

São Cornélio e São Cipriano: foram líderes cristãos significativos do século III, atuando durante um período de intensa perseguição. Cornélio, que nasceu em Roma, tornou-se Papa em 251 d.C. e enfrentou divisões internas causadas pelo cisma do Novacianismo. Ele defendeu a misericórdia e a reconciliação para os cristãos que haviam renunciado à fé sob pressão. Além disso, enfrentou a perseguição do imperador Décio. Cipriano, nascido em Cartago por volta de 200 d.C., era um renomado retórico. Como bispo e teólogo, ele destacou a importância da unidade da Igreja e a autoridade dos bispos, ao mesmo tempo em que se opôs aos Novacianos e defendeu o perdão para os que renunciaram à fé.