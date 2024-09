Caminhos da Reportagem revela desafios do futebol feminino

O Caminhos da Reportagem desta segunda-feira (16) mostra o panorama do futebol feminino e os obstáculos vividos pelas meninas e mulheres que querem ser jogadoras da modalidade no país. O episódio inédito Futebol Feminino: Do Sonho à Copa vai ao ar às 23h30, na

"Desde pequenininha, eu sempre acompanhei muito esporte, qualquer esporte em si. Sempre fui voltada para o esporte, mas quando encontrei o futebol, eu sabia que era lá que eu ia seguir para minha vida", conta Duda Gil, goleira de 14 anos do projeto social Daminhas da Bola, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (foto em destaque).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) registra que há mais de 7,3 mil jogadoras amadoras no Brasil e 801 que atuam em equipes profissionais. Esses dados não englobam jogadoras de futebol de salão e futebol de sete, modalidades que geralmente são a porta de entrada de meninas no futebol feminino de campo, mas não são geridas pela confederação.

Segundo o diagnóstico do futebol feminino do Brasil, feito pelo Ministério do Esporte em 2023, 84% das atletas em categorias de base jogam em times das regiões Sul e Sudeste (50% em cada). Deste total, 73% das meninas nasceram em estados das duas regiões. O restante é formado por jogadoras emigrantes, mas ainda que no eixo Sul e Sudeste se concentre as oportunidades para as iniciantes, as jovens jogadoras ainda têm que driblar diversos desafios para alcançar um lugar em um clube profissional.

"Muito difícil, principalmente para as meninas mais novas. É um cenário complicado, porque hoje, principalmente no Rio de Janeiro, as meninas não encontram ambientes de formação focados só para o feminino. A gente encontra centenas de escolas de futebol masculino, mas não escolas e projetos focados no futebol feminino", avalia Joyce Barros, coordenadora do projeto Daminhas da Bola.

Os desafios ainda são grandiosos, mas dois motivos da mesma forma imponentes contribuem para um momento próspero para o futebol de mulheres brasileiro. O primeiro, a escolha do Brasil como país sede da Copa do Mundo feminina de 2027 e o segundo é a medalha de prata conquistada pela seleção de Arthur Elias nos Jogos de Paris. Há 16 anos, a seleção não subia em um pódio olímpico.

Produção jornalística semanal da TV Brasil, o Caminhos da Reportagem leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de grandes histórias, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Para contar grandes histórias, os profissionais investigam assuntos variados e revelam os aspectos mais relevantes de cada pauta.

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única, levando conteúdo de interesse para a sociedade pela telinha da emissora pública.

Exibido aos domingos, às 22h, o Caminhos da Reportagem disponibiliza as matérias especiais no site e no YouTube da emissora pública. As edições anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e em site. .