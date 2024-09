Pena de até 14 anos de prisão

Os drones também foram usados para monitorar as ações policiais realizadas no Complexo da Penha e em outras áreas dominadas pelo CV. Os alvos dos mandados de prisão preventiva, já denunciados pelo Ministério Publico do Rio, responderão pelos crimes de organização criminosa e posse de material explosivo, cujas penas somadas podem chegar a 14 anos.

O nome da operação, Buzz Bomb, remete à história dos drones, que surgiram com inspiração em bombas voadoras alemãs conhecidas como Buzz Bomb. O armamento, criado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, recebeu esse nome devido ao barulho que fazia enquanto voava.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, por conta da ação, a Clínica da Família Felipe Cardoso suspendeu atividades externas, como visitas domiciliares. A Secretaria Estadual de Educação disse que um colégio precisou ser fechado. Duas escolas municipais foram impactadas.